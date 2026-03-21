Il Genoa sciupa, l'Udinese vince. Il Secolo XIX così in apertura: "Gara stregata"

Si parla ovviamente anche di calcio oggi in prima pagina su Il Secolo XIX. In primo piano la sponda rossoblù di Genova, impegnata ieri in casa contro l'Udinese per la 30^ giornata di Serie A e sconfitta col punteggio di 0-2. Di seguito, il titolo scelto dal quotidiano per commentare tale ko: "Il Genoa sciupa, l'Udinese vince: gara stregata".

De Rossi al termine dei 90 minuti: "E' molto facile analizzare questa partita. E' stata abbastanza indirizzata verso un andamento che a me piaceva. La sensazione è che anche il pareggio ci stesse stretto. Ma questo è il bello o brutto del calcio. Si va avanti analizzando la partita. Le occasioni dove non abbiamo sbagliato sono state solo questioni di centimetri. Rimango con l'orgoglio di aver visto una squadra ben messa in campo. Il calcio poi è così, siamo stati molto bravi. Dobbiamo essere perfetti nelle aree di rigore".