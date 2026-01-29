Il Corriere della Sera stamani: "Inter, Atalanta e Juventus ai playoff, Napoli fuori"
"Inter, Atalanta e Juventus ai playoff, Napoli fuori": questo è uno dei titoli principali della prima pagina di oggi del Corriere della Sera. Ieri è andata in scena l'ultima giornata della League Phase della Champions League, con le 4 italiane ancora in corsa per qualcosa. Nessuna ha raggiunto l'obiettivo massimo, mentre una delle tre è stata eliminata.
Sfiora il pass diretto per gli ottavi di finale l'Inter (0-2 a Dortmund), ma alla fine deve accontentarsi degli spareggi. Turno che vede coinvolte anche Juventus (0-0 col Monaco) e Atalanta (sconfitta per 1-0 contro l'Union SG). Completa il quadro il Napoli, che perde col Chelsea ed esce dalla manifestazione.
