"Il Var condanna l'Udinese": Il Gazzettino in prima pagina sulla vittoria del Como
"Il Var condanna l'Udinese a Como. Juve frenata in casa del Lecce": così il Gazzettino in prima pagina oggi in edicola, domenica 4 gennaio 2026, in merito a due dei risultati maturati nella giornata di sabato di Serie A.
L'Udinese di Kosta Runjaic ha perso di misura al Sinigaglia per il rigore assegnato alla squadra di Cesc Fabregas e realizzato da Matheus Da Cunha nel corso del primo tempo. Dall'altra parte la Juventus di Luciano Spalletti non è andata oltre al pareggio per 1-1 contro il Lecce allo Stadium.
