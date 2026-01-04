"Jonathan Danni": l'ironia di Tuttosport in prima pagina sul rigore che ha frenato la Juventus
TUTTO mercato WEB
"Jonathan Danni": tutta l'ironia del quotidiano Tuttosport nella prima pagina di oggi, domenica 4 gennaio 2026, in riferimento al rigore sbagliato da Jonathan David. "David sbaglia tutto" - si legge - "non solo un rigore imbarazzante. La Juve si fa fermare dal Lecce di Banda e frena la rincorsa al vertice: fischi".
Sulla sfida di ieri sera: "Un colpo da Dea fa male a Gasp. Ma che veleni! L'Atalanta piega con merito (1-0) la Roma. Polemiche sui gol e litigio con Palladino". Sul Torino di Baroni: "Il Toro è speranza: 'Mercato? Io mi fido'", si legge sulle parole del tecnico. Poi ancora: "Ricardo, l'offerta del Toro: si tratta. Per il brasiliano proposto al Botafogo un prestito con riscatto condizionato per 7 milioni (1+6)".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile