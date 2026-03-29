Kean contro Dzeko, in palio i Mondiali. Corriere Fiorentino: "Coppia scoppiata"

"Coppia scoppiata": questo è uno dei titoli presenti oggi nella prima pagina del Corriere Fiorentino e, nello specifico, si trova in taglio alto. Dai sogni viola estivi al duello per i Mondiali: Kean sfida Dzeko. L'attaccante azzurro, in gol nella semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord, è praticamente certo di partire dal primo minuto. Dall'altra parte, il totem della Nazionale bosniaca.

I due, nella prima parte di stagione, erano compagni di squadra. In estate, infatti, la Fiorentina ha aggiunto Dzeko a un reparto avanzato che aveva in Kean la sua punta di diamante. L'ex Roma e Inter però non ha reso e, nel mercato invernale, è passato allo Schalke 04.