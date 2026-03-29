Flop Salernitana, il Potenza ne fa 5. La Città in prima pagina: "Altro che Serie B"
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Sabato durissimo per la Salernitana, che va incontro ad una pesantissima sconfitta che può minarne il morale in ottica playoff. Un match raccontato così da La Città, con il seguente titolo in prima pagina: "Flop Salernitana, il Potenza ne fa 5: altro che Serie B".
Cosmi a fine partita: "A mio avviso c’è stato un peccato di presunzione da parte della squadra, con un approccio superficiale alla gara non nei confronti dell'avversario - che rispettiamo - ma di noi stessi. Avevo visto segnali preoccupanti già durante la settimana".
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