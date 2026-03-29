Oggi il Vicenza, Il Giornale di Brescia apre: "Big match in casa della capolista"
TUTTO mercato WEB
"Big match in casa della capolista": così viene presentata Vicenza-Brescia, con un titolo in prima pagina e nello specifico in taglio basso, da Il Giornale di Brescia. In palio l'orgoglio e la difesa del secondo posto per le rondinelle, oltre alla volontà di fare risultato contro la formazione che ha dominato il campionato.
Corini alla vigilia: "Questa partita per noi deve valere come una finale playoff. Dobbiamo abituarci a questo tipo di partite, a questo clima, se vogliamo avere ambizioni importanti. Ho visto la squadra carica, col giusto spirito".
Altre notizie Rassegna stampa
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile