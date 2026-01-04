McKennie risponde a Banda ma non basta, il Corriere della Sera: "La Juve si ferma col Lecce"

L’edizione odierna del Corriere della Sera apre in prima pagina con top sport, in particolare con le gare di Juventus e Roma andare in scena nella giornata di ieri. Alle 18:00 i bianconeri non sono andati oltre ad un deludente 1-1 in casa contro il Lecce.

A sbloccare il match all’Allianz Stadium è stato il gol di Lameck Banda, il quale sul finale di primo tempo ha sfruttato un brutto errore di Cambiaso che gli ha regalato palla e con un destro preciso sotto la traversa ha battuto Di Gregorio. Nella ripresa trova subito il pareggio McKennie e i padroni di casa avrebbero anche l’opportunità di passare in vantaggio al 66’ con un calcio di rigore fischiato per un tocco di braccio in area di Kaba. Sul dischetto si presenta però Jonathan David che calcia un cucchiaio che Falcone respinge con i piedi.

In serata è un ritorno dolceamaro nella ‘sua’ Bergamo quello di Gian Piero Gasperini, accolto con grande affetto dai suoi ex tifosi ma che cade per la quarta volta nelle ultima sei gare di campionato, con la Roma che viene battuta 1-0 contro l’Atalanta. Alla New Balance Arena la decide il colpo di testa dopo 12 minuti di Giorgio Scalvini, che consente ai suoi di superare momentaneamente la Lazio all’ottavo posto e portarsi a -1 dal Bologna settimo. Giallorossi che invece vedono agganciarsi al quarto posto dalla Juventus.