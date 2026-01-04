"Napoli, lavori forzati": la prima pagina de Il Mattitno sul tour de force di Conte
"Napoli, lavori forzati. Otto sfide in 24 giorni": Così Il Mattino in prima pagina oggi, domenica 4 gennaio 2026, titola in merito al calendario che si trova a dover affrontare la squadra di Antonio Conte. "Oggi la parttia contro la Lazio apre il ciclo terribile", si legge ancora".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
