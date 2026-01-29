Play-off senza rischi. Tuttosport in prima pagina sui bianconeri: "Juve, ora Osi?"
"Juve, ora Osi?". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla qualificazione della Juventus ai play-off della Champions League. Un risultato ottenuto senza rischi dai bianconeri, a cui è bastato lo 0-0 in casa del Monaco. L'obiettivo ottavi era praticamente irraggiungibile per la Vecchia Signora, che adesso si giocherà l'accesso agli ottavi contro una tra Galatasaray e Club Brugge.
L'avversaria della Juventus, come delle altre due italiane ancora in corsa, sarà svelata dopo il sorteggio in programma domani. Sulla strada dei bianconeri poi potrebbe esserci pure una squadra inglese, visto che la Juve incrocerebbe Liverpool o Tottenham in caso di passaggio agli ottavi. Proprio da Londra, la Juve attende notizie di mercato: restano vivi i contatti con gli Spurs per un ritorno di Kolo Muani, andato a segno anche ieri contro l'Eintracht Francoforte.
TORINO - In primo piano pure il mercato del Torino, a caccia di rinforzi per risollevare una difesa in difficoltà. A cinque giorni dalla chiusura delle trattative in casa granata è arrivato solo Tchoca ma le lacune esistono da mesi. Tra i profili sempre seguiti c'è Kumbulla ma il Toro non molla nemmeno la pista Kapuadi. Nuove e vecchie piste, per un Torino che deve assolutamente rinforzarsi in pochissimi giorni.
