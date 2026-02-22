Roma chiamata a battere la Cremo, Il Romanista in prima pagina: "A tutti i costi"
"A tutti i costi": Il Romanista sceglie il titolo appena citato come il principale per la prima pagina di oggi. Roma-Cremonese, ore 20.45. In due paritte, in sette giorni, davanti a 130.000 spettatori, i giallorossi si giocano una buona parte della stagione. Stasera contro i grigiorossi, domenica contro la Juventus (ieri sconfitta nettamente dal Como). Non c'è scelta: la direzione, ancora una volta, la indica Gasperini.
Un altro titolo che propone il quotidiano riguarda i dubbi di formazione: "Gasp, tutti dentro". Niente calcoli sui diffidati, nonostante sia alle porte il già citato big match con la Juve. ballottaggio Zara-Pisilli.
