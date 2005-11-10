Alaba: "Difensore centrale posizione migliore per me. Nazionale? Non è cambiato niente"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport a margine della conferenza stampa di presentazione da nuovo giocatore dell'Udinese, il difensore David Alaba ha toccato anche temi non direttamente collegati al suo presente nella società friulana, o almeno più conducibili alla sua figura di professionista a tutto tondo.

Per esempio, ad Alaba hanno chiesto se ormai si senta diventato definitivamente un difensore centrale: "Negli ultimi due anni ho giocato lì, penso sia la posizione migliore per me. Non è un segreto però che io sia versatile e che nella mia carriera ho giocato anche in altre posizioni. E toccherà all'allenatore decidere".

Quindi all'ex Bayern Monaco e Real Madrid è stato anche chiesto cosa sia successo con la nazionale dell'Austria, essendo rimasto fuori dai convocati in questa lunga sosta. Alaba ha voluto però rassicurare: "Non è cambiato niente, ho parlato con il ct e abbiamo deciso insieme che, dato che mi dovevo fermare e decidere di insediarmi a Udine, non sarei stato convocato".

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