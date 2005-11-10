Alvini e l'aneddoto sul Franchi: "Mi hanno urlato che la mia contrada non vincerà mai il Palio"

Massimiliano Alvini, intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha scherzato anche sulle urla e le 'offese' dei tifosi della Fiorentina nei suoi confronti durante la partita, stravinta dal suo Frosinone, giocata al Franchi nel giorno del centenario viola. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei ciociari.

Le parole di Alvini sul Franchi

La stressa più il calcio o il Palio di Fucecchio?

"Quando scendo in panchina, nei secondi prima del fischio d'inizio ho emozione. Io amo il Palio, nella sua bellezza: prima della partenza provo quella stessa emozione".

E a Firenze com'è andata con i tifosi? Avete vinto 3-0 nel giorno della festa del loro centenario...

"Abbiamo fatto una grande prestazione, con anche fortuna, vincendo 3-0 nel giorno del centenario. Mi urlavano: 'Mettiti a sedere' e non ci facevo caso. Poi uno mi fa: 'Mettiti a sedere che tanto la tua contrada non vincerà mai il Palio!'. Quella cosa mi ha colpito più di tutte le altre (ride, n.d.r.)".