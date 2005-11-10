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Amorim: "So che Gonçalo Ramos ha grandi pressioni. È al Milan, deve abituarsi"

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 19:45Serie A
05.10.2026 19:45Serie A
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Il tecnico dei rossoneri si è espresso così invece sul modulo utilizzato: "I principi sono gli stessi, la squadra si adatta".
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei temi più d'attualità in casa Milan è il rendimento di Goncalo Ramos, che è ancora a quota un solo gol. Il portoghese con la Nazionale sta sostituendo nel migliore dei modi Cristiano Ronaldo, mentre nel proprio club sta incontrando qualche difficoltà di troppo. A parlarne a SportMediaset è l'allenatore rossonero Ruben Amorim: "So che ha grandi pressioni, è un giocatore del Milan. A questo deve abituarsi e io voglio solo che continui ad allenarsi come è solito fare".

Qual è il modulo che preferisce?
"È importante poter cambiare i sistemi, ma i principi sono gli stessi, non è questione di difendere a 4, a 5 o a 3. Sono principi, la squadra si adatta e ha dimostrato di saperlo fare".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni di Ruben Amorim.

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