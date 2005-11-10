Calciomercato Milan: strategia chiara. E un nome grosso ha trovato conferme

La sosta sta - finalmente - per terminare e, tra pochissimo, si tornerà stabilmente a parlare di calcio giocato, di formazioni, di partite e di pagelle. Prima di rientrare nel vortice del campionato e della Europa League, Ruben Amorim ha fatto una precisazione su quella che è la strategia dei rossoneri in sede di calciomercato: "Prima di tutto sono davvero felice, perché fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme, e questa è la cosa più importante per me. Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per l'oggi, ma anche per il futuro. Se ci fate caso, tutte le mosse che cerchiamo di fare non sono pensate solo per il presente, ma anche in ottica futura, e questo è davvero fondamentale. Ci aiuterà a vincere ora e a vincere anche in futuro. Stiamo prestando molta attenzione a questo aspetto, perché sapete com'è il mercato oggi: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d'Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira, per esempio. Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".

IL NOME CONFERMATO

La strada, dunque, è tracciata. L'idea del Milan è proseguire con colpi importanti, anche se dovessero essere parecchio onerosi. TMW, negli ultimi giorni, ha proposto un nome che ha trovato conferme: Alex Scott, uno dei giocatori più in vista del Bournemouth, piace molto ai rossoneri. Classe 2003, dal costo di circa 50 milioni di euro, rappresenta il puntello perfetto per il centrocampo di Amorim e per le linee guida precedentmente tracciate.