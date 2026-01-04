Cambiano gli equilibri in vetta, La Repubblica in prima pagina: "La Juve frena, la Roma cade"
"Il Lecce frena la Juve. La Roma cade a Bergamo": così La Repubblica oggi, domenica 4 gennaio, titola in prima pagina in merito alle due sfide giocate di sabato. La Juventus di Luciano Spalletti non è infatti riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il Lecce, nonostante le numerose chance create per segnare più dell'unico gol realizzato.
D'altra parte la Roma di Gian Piero Gasperini ha perso di misura a Bergamo contro l'ex squadra del tecnico giallorosso, l'Atalanta, con tante polemiche scaturite in merito al gol di Scalvini che ha deciso la gara.
