Gianluca Rocchi da designatore a opinionista: da questo weekend sarà il nuovo volto di DAZN

Nuovo "acquisto" per la piattaforma DAZN titolare dei diritti di tutte le partite di Serie A. Il programma di punta, Fuoriclasse, vedrà infatti l'ingresso in squadra di Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri del campionato italiano. Questa la nota in merito di DAZN:

"Gianluca Rocchi debutta come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A Enilive 2026-27, mettendo a disposizione del pubblico la sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. L'ex arbitro e Responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B sarà tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta.

La ripartenza del campionato dopo la sosta della Nazionale segnerà dunque il suo esordio come nuovo talent di DAZN: domenica 11 ottobre per Cagliari-Juventus delle 20:45 in esclusiva su DAZN, l’ex fischietto - che vanta 529 partite arbitrate in carriera, tra cui una finale di Europa League, una di Supercoppa Europea, una di Coppa Italia e una di Supercoppa Italiana, e che ha avuto modo di vedere da vicino numerosi grandi campioni - sarà in studio nel post-partita insieme ad Andrea Stramaccioni, Valon Behrami e Andrea Marinozzi.

“Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali”, commenta Gianluca Rocchi.

La sua presenza arricchirà il dibattito con analisi, commenti e approfondimenti sui protagonisti scesi in campo, sui principali temi del campionato e sulle dinamiche che animano ogni giornata di Serie A".