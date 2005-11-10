Cardinale: "Il Milan e la Serie A hanno un enorme potenziale, ma devono cambiare"

Il proprietario del Milan, il manager americano Gerry Cardinale, nel corso di una lunga intervista concessa al Sole 24 Ore, fra i tanti temi affrontati, ha parlato anche del calcio italiano e il suo Milan

"La Serie A era la Premier League. Il Milan era al vertice. Che cosa è successo? In questi settori, se diventi pigro e non ti reinventi, se non ti presenti ogni giorno con un senso di urgenza nell’innovare, verrai schiacciato dalla concorrenza.

Hollywood si è adagiata. Pensava di essere protetta. Poi è arrivato un venditore di DVD a chiedere di prendere in licenza i contenuti. È nata Netflix e li ha schiacciati, perché la tecnologia era cambiata".

Quindi cosa si deve fare?

"Ho detto più volte che dobbiamo migliorare il prodotto, renderlo più accattivante e interessante anche per i distributori e il pubblico internazionale. In Italia le persone hanno un po’ paura del cambiamento e c’è un po’ di resistenza all’innovazione.

Il calcio italiano deve innovare. Deve cambiare con un senso di urgenza e io voglio essere uno dei catalizzatori di questo cambiamento. Vedo molte somiglianze fra Hollywood e il calcio italiano: entrambi hanno un enorme potenziale e devono tornare a innovare con urgenza."