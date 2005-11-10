Cisse sblocca la partita di Salisburgo al 15'. Milan avanti, 1° gol europeo per il trequartista
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:04Serie A
autore Gaetano Mocciaro
15.10.2026 19:04Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Milan avanti con Alphadjo Cisse dopo 15'. Bella azione sviluppata sulla fascia dal Milan con Hurchinson che duetta con Rabiot e poi dalla destra calibra un traversone perfetto con il trequartista che si inserisce e impatta perfettamente il pallone di testa, superando il portiere. Si tratta del terzo gol stagionale del numero 70 e primo europeo.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:11 Serie ATMW
TMWUn nuovo esordio di Luka Modric. Il croato torna a giocare in Europa League dopo 15 anni
20:07 Serie A
Juventus, Sarr: "Abbiamo la qualità per arrivare fino in fondo ma serve migliorare su tante cose"
19:56 Serie A
Cisse si porterà a casa il pallone. Tripletta del 19enne, Milan avanti 0-3 a Salisburgo al 49'
19:50 Serie A
Atalanta-Pafos, le formazioni ufficiali: Sarri fa tanti cambi, ci sono Raspadori e Scamacca dal 1’