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Cisse sblocca la partita di Salisburgo al 15'. Milan avanti, 1° gol europeo per il trequartista

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 19:04Serie A
15.10.2026 19:04Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Milan avanti con Alphadjo Cisse dopo 15'. Bella azione sviluppata sulla fascia dal Milan con Hurchinson che duetta con Rabiot e poi dalla destra calibra un traversone perfetto con il trequartista che si inserisce e impatta perfettamente il pallone di testa, superando il portiere. Si tratta del terzo gol stagionale del numero 70 e primo europeo.

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