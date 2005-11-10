De Laurentiis: "In vent'anni di Napoli abbiamo anche sbagliato. Ma un club solido corregge"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato protagonista dell'evento capitolino The European House - Ambrosetti dedicato al mondo del management: "Quando sono entrato nel calcio, ne sapevo ben poco. Ma sapevo scegliere le persone, mettere insieme competenze diverse, tenere sotto controllo un investimento. Questo me lo aveva insegnato il cinema. Un film che costa cento milioni non è necessariamente migliore di un film che ne costa dieci".

La logica dell'imprenditore

Ha proseguito nelle sue riflessioni poi De Laurentiis: "E un calciatore che costa cento milioni non è necessariamente dieci volte più bravo di uno che costa dieci. Devi saper trovare il talento e avere il coraggio di prendere decisioni, qualche volta anche impopolari. Se un imprenditore aspetta che tutti siano d'accordo, probabilmente è già troppo tardi. In vent'anni, naturalmente, abbiamo anche sbagliato: una società solida può correggere, una fragile invece può esserne distrutta. Si parla tanto di quanto spende un presidente, ma vorrei che ci facessimo anche altre domande. Spendere è molto facile, creare valore è molto più difficile".

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