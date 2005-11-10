TMW
Dimarco: "Per fare tanti assist, devi avere l’attaccante che fa gol: io ne ho 4 fortissimi"TMW
autore
Simone Lorini
Simone Lorini
ieri alle 22:37Serie A
autore Simone Lorini
07.10.2026 22:37Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Federico Dimarco, dal palco del premio Gentleman, ha parlato così della sua Inter e del record di assist raggiunto l'anno scorso: “Come dico sempre, i risultati personali passano da quelli di squadra. Per fare tanti assist, devi avere l’attaccante che fa gol. Io ne ho quattro fortissimi. Comunque, l’anno scorso è il passato. Ora pensiamo al presente e a vincere nuovi trofei. Ho avuto un piccolo intoppo al ginocchio, ma ho lavorato durante la sosta e ora sto bene.
Campionato o Champions non si sceglie? No”.
Fonte: da Milano, Antonello Gioia
Altre notizie Serie A
Oggi
00:23 Serie A
Lobotka: "4 gare in 17 giorni, adesso altre 9 col Napoli. Stipendi alti? Ma lo stress è tuo"
00:07 Serie AFocus TMW
Focus TMWScarpette al chiodo FC, i giocatori che si sono ritirati nel 2026: lasciano Pedro e Borini
00:04 Serie A
Napoli, il consigliere Simeone: "200 milioni per il Maradona. Ma non era un 'mezzocesso'?"
00:02 Serie A
Inter, Chivu: "La Champions è un'incognita. Martinez? Si prende le sue responsabilità"
Ieri
23:59 Serie ATMW
TMWLazio, Gattuso: "Nessuna rivincita. Senza piangere, senza guardarsi indietro. Si guarda avanti"