Dimarco: "Per fare tanti assist, devi avere l’attaccante che fa gol: io ne ho 4 fortissimi"

Federico Dimarco, dal palco del premio Gentleman, ha parlato così della sua Inter e del record di assist raggiunto l'anno scorso: “Come dico sempre, i risultati personali passano da quelli di squadra. Per fare tanti assist, devi avere l’attaccante che fa gol. Io ne ho quattro fortissimi. Comunque, l’anno scorso è il passato. Ora pensiamo al presente e a vincere nuovi trofei. Ho avuto un piccolo intoppo al ginocchio, ma ho lavorato durante la sosta e ora sto bene.

Campionato o Champions non si sceglie? No”.