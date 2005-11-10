FIGC, rimandata a domani la convocazione delle elezioni. Nessuna sorpresa: si vota il 14 dicembre

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FIGC, rimandata a domani la convocazione delle elezioni. Nessuna sorpresa: si vota il 14 dicembreTMW
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Era prevista per oggi, ma ci sarà ancora da attendere un po’ per la convocazione dell’assemblea elettiva straordinaria della FIGC, che con tutta probabilità rieleggerà Giovanni Malagò come presidente.
Nel pomeriggio di oggi, infatti, il CONI ha trasmesso alla Federcalcio la ratifica del commissariamento, mentre la convocazione era già pronta a partire. Gli uffici federali hanno però ritenuto di prendersi qualche ora per valutare eventuali correzioni al regolamento dell’assemblea, prima di procedere.
L’attesa non cambia la sostanza delle cose: le elezioni per il presidente federale si terranno il prossimo 14 dicembre, a Roma, all’Hilton di Fiumicino.
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