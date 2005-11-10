Fiorentina, De Gea: "Peccato aver preso due gol nei primi 20 minuti"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 17:42Serie A
autore Giuseppe Lenoci
10.10.2026 17:42Serie A
© foto di Federico De Luca 2026
Dopo la sfida tra Genoa e Fiorentina, terminata 2-1 in favore del Grifone, ai microfoni di DAZN è intervenuto David De Gea: "Peccato per i primi due gol presi nei primi venti minuti. Qui sono molto importanti, ci sono stati degli errori e potevamo prenderne di più. Siamo una squadra giovane, ma abbiamo fatto un gran secondo tempo e potevamo portare almeno un punto a casa. Siamo una squadra che ha bisogno di giocare e pressare alto, non lo abbiamo fatto e abbiamo preso due gol.
Nella ripresa abbiamo cambiato giocatori e creato diverse occasioni. La parata sulla punizione? Contano le parate che ti danno punti. Buona parata ma non è servita a nulla, dobbiamo continuare ad andare avanti insieme imparando dagli errori".
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