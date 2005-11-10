Genoa, il De Rossi 2.0 parte con la difesa a quattro: e con una vittoria importante

Daniele De Rossi sostituisce...Daniele De Rossi. Così il tecnico del Genoa a margine dell'amichevole giocata a Bucarest contro il Rapid si era espresso: "Ci siamo parlati col mio staff e abbiamo deciso di far finta che siamo subentrati adesso, dopo la partita di Parma". Una metafora per provare comunque a dare una scossa alla situazione per andare alla ricerca di una vittoria che in campionato non era ancora arrivata. E ieri contro la Fiorentina la squadra ha disputato il miglior primo tempo della stagione.

La novità della difesa a quattro

Due reti in poco più di un quarto d'ora, occasioni una dietro l'altra con De Gea a sbarrare la strada ad El Shaarawy apparso decisamente in palla fino a quando è rimasto in campo. Il mister rossoblù riparte dunque dalla difesa a quattro in una sorta di 4-4-1-1 con Ehizibue e Vasquez esterni e la coppia centrale formata da Otoa e Ostigard. Sugli esterni il sempre duttile e utile Ellertsson insieme al "Faraone". Una mossa che, insieme alla carica agonistica mostrata in campo, ha di fatto incartato i viola di Paolo Vanoli.

La situazione di El Shaarawy e Otoa

E proprio sulle condizioni dell'attaccante ex Roma e Milan si è espresso De Rossi sottolineando come il cambio fosse legato alla condizione fisica del classe 1992 arrivato di fatto a Genova senza preparazione. Nessun problema nemmeno per Otoa uscito nella ripresa a causa di semplici crampi.