Genoa all'esame Fiorentina, De Rossi: "Squadra spaventosa, ma faremo una grande gara"

"Sono state settimane lunghe". Parla così Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, in conferenza stampa a due giorni dalla gara di Marassi contro la Fiorentina che dà il via alla ripresa del campionato (sabato alle 15.00): "Però hai più tempo per lavorare e smaltire. Vorresti rigiocare la prossima partita dopo tre giorni ma non puoi. Paradossalmente ci ha aiutato, non in termini di effettivi ma di studio su noi stessi. Lo stato d'animo non so come descriverlo, sono sereno".

Che Fiorentina si aspetta?

"L'abbiamo considerata l'anno scorso una squadra forte anche quando era in difficoltà. Quest'anno guardando le individualità, il mercato fatto e la stabilità che hanno ottenuto nelle ultime partite è una squadra spaventosa, molto forte. Nelle prime tre gare è stata una squadra, guardando anche i dati, una delle squadre più sfortunate della Serie A. Hanno ritrovato un po' di stabilità e di convinzione che li mette in condizione di poter esprimere un potenziale individuale che è incredibile. Basti pensare ai due attaccanti che sono da alta classifica in Serie A. Gli esterni sono giocatori che arrivano dal Real e che domani magari a quei livelli ci arriverà. Complimenti a come hanno investito in estate ma squadre imbattibili in Serie A non ci sono. Sento che faremo una grande partita, sento un'elettricità giusta".

Come ha ritrovato i suoi giocatori?

"Chi più chi meno mi ha fatto sentire la sua vicinanza. Dopo Parma mi hanno mandato messaggi e chi mi ha scritto non è uno che necessariamente gioca 90 minuti. I ragazzi sono, penso, in linea con me: dispiaciuti, consapevoli che abbiamo fatto degli errori che ci sono costati tanto e quindi dobbiamo abbassargli gli errori. Anche i ragazzi sono dispiaciuti ma sono sopra la barca pronti a remare. Questa è l'atmosfera che uno vuole trovare. Siamo consapevoli che il momento è negativo ma con loro, faccia a faccia in sala video, abbiamo analizzato i dati".