Osmajic è il MVP di Genoa-Fiorentina 2-1: "Contento di gol e assist, tre punti dedicati ai tifosi"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 17:19Serie A
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10.10.2026 17:19Serie A
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Dopo la sfida tra Genoa e Fiorentina, terminata 2-1 in favore del Grifone, ai microfoni di DAZN è intervenuto Milutin Osmajic"Abbiamo giocato davvero una bella partita contro una grande squadra. L'approccio è stato al massimo perché avevamo bisogno di punti e sono contento anche del gol e dell'assist, ci servivano questi tre punti però vale davvero tanto per i nostri tifosi e per noi. Sono felice per essere tornato con tanta voglia e spero di poter dare il giusto contributo nelle prossime gare, sperando di aiutare il mister e il gruppo squadra". Il montenegrino ha vinto il premio di MVP della partita.
Osmajić è il Panini Player of The Match di #GenoaFiorentina 🏆 #SerieAEnilive https://t.co/3cgdwalKFc— Lega Serie A (@SerieA) October 10, 2026
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