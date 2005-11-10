Osmajic è il MVP di Genoa-Fiorentina 2-1: "Contento di gol e assist, tre punti dedicati ai tifosi"

Dopo la sfida tra Genoa e Fiorentina, terminata 2-1 in favore del Grifone, ai microfoni di DAZN è intervenuto Milutin Osmajic"Abbiamo giocato davvero una bella partita contro una grande squadra. L'approccio è stato al massimo perché avevamo bisogno di punti e sono contento anche del gol e dell'assist, ci servivano questi tre punti però vale davvero tanto per i nostri tifosi e per noi. Sono felice per essere tornato con tanta voglia e spero di poter dare il giusto contributo nelle prossime gare, sperando di aiutare il mister e il gruppo squadra". Il montenegrino ha vinto il premio di MVP della partita.

Osmajić è il Panini Player of The Match di #GenoaFiorentina 🏆 #SerieAEnilive https://t.co/3cgdwalKFc — Lega Serie A (@SerieA) October 10, 2026