Genoa, trasferta amara a Bucarest: Traoré e Robinho jr le note liete, attesa per Colombo

Sconfitta per 2-0 per il Genoa in quel di Bucarest. La squadra di Daniele De Rossi cade in casa del Rapid nella partita delle due formazioni gestite da Dan Sucu. Tante le assenze fra le file dei rossoblù che non hanno potuto contare su nove nazionali oltre ai giocatori rimasti a Pegli come Bijlow e Messias e agli infortunati Havel, Meichtry e Amorim. La prossima settimana, quella che porterà il Grifone al match casalingo contro la Fiorentina di sabato 10 ottobre alle 15 sarà indicativa per quanto riguarda il rientro di alcuni giocatori a disposizione.

Traoré e Robinho note liete

Le note liete arrivano da Hamed Traoré e da Robinho Junior. L’ex centrocampista del Sassuolo ha mostrato una buona condizione fisica oltre alla qualità di alcune giocate palla al piede. Rapido invece l’esterno figlio d’arte arrivato all’ombra della Lanterna nell’ultimo giorno di mercato. Il classe 2007 ha impegnato a più riprese il portiere avversario e, siamo sicuri, a stretto giro potrebbe anche essere aggregato in pianta stabile alla prima squadra.

La situazione di Colombo

La tegola invece è rappresentata dall’infortunio a Lorenzo Colombo. Il centravanti ha messo il piede male in seguito ad un contrasto con Kramer e si è infortunato alla caviglia. Dal campo le sensazioni non erano per niente positive salvo migliorare al triplice fischio del direttore di gara. Nella giornata di oggi comunque effettuerà la risonanza e sapremo di più delle sue condizioni.