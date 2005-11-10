Inter, Bisseck senza paura: "Vogliamo vincere la Champions, in Italia siamo i più forti"

Il difensore dell'Inter Yann Bisseck, intervenuto dal palco del Festival dello Sport di Trento, evento che si sta tenendo in questi giorni nel capoluogo del Trentino-Alto Adige organizzato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato tra le altre cose della grande fiducia che ha in questa stagione: "Ho 25 anni, tanti difensori centrali a quest'età non sono ancora a questo livello, magari arrivano a 28 anni al prime. Penso di fare bene, provo a migliorare. Penso che siamo i più forti in Italia, ma è sempre facile parlare: dobbiamo dimostrare in campo di essere i più forti. E poi, alla fine: dobbiamo vincere la Champions, no?" Lo posso dire, vogliamo vincere la Champions, ci siamo stati vicini due volte. Una volta, dai (ride, n.d.r.). Sappiamo che siamo forti e che possiamo andare in fondo a questa competizione. Spero che avremo un'altra chance".

In cosa puoi migliorare?

"In tutto, non sono un giocatore perfetto. Fase difensiva, fare più gol, prendere meno gol. Si deve migliorare tutto: io personalmente e anche la squadra".

Ora l'Inter è più offensiva, aggressiva, è cambiata la mentalità? Chivu ha ricucito la ferita della finale di Champions persa?

"Ha fatto un grande lavoro. Non c'è un momento peggiore che prendere la squadra rispetto a quando lo ha fatto lui. Siamo la stessa squadra alla fine, non so se più offensiva, siamo molto costanti".

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