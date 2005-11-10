Italia, Maldini: "Si è visto tutto il lavoro fatto in due settimane. Con la Turchia vinto meritatamente"
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 14:07Serie A
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06.10.2026 14:07Serie A
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Daniel Maldini, attaccante della Nazionale italiana partito dal primo minuto nella gara vinta contro la Turchia, ha parlato a Sportmediaset dopo la partita, vinta dagli azzurri per 3-1: "Siamo partiti un po' così contro il Belgio ma era normale all'inizio di un ciclo. Dovevamo assettare bene quello che ci chiede il mister, ci abbiamo lavorato e ora siamo molto contenti, perché il lavoro si è visto".
L'inizio gara non è stato facile.
"Sì, loro avevano perso molte partite e sono arrivati agguerriti e molto tosti. Abbiamo tenuto botta e poi abbiamo avuto la meglio meritatamente".
Si è trovato bene con i compagni d'attacco?
"Sì, c'è grande affiatamento anche in allenamento. Potevamo fare meglio ma lavoriamo per migliorare".
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