Italia, Maldini: "Si è visto tutto il lavoro fatto in due settimane. Con la Turchia vinto meritatamente"

Daniel Maldini, attaccante della Nazionale italiana partito dal primo minuto nella gara vinta contro la Turchia, ha parlato a Sportmediaset dopo la partita, vinta dagli azzurri per 3-1: "Siamo partiti un po' così contro il Belgio ma era normale all'inizio di un ciclo. Dovevamo assettare bene quello che ci chiede il mister, ci abbiamo lavorato e ora siamo molto contenti, perché il lavoro si è visto".

L'inizio gara non è stato facile.

"Sì, loro avevano perso molte partite e sono arrivati agguerriti e molto tosti. Abbiamo tenuto botta e poi abbiamo avuto la meglio meritatamente".

Si è trovato bene con i compagni d'attacco?

"Sì, c'è grande affiatamento anche in allenamento. Potevamo fare meglio ma lavoriamo per migliorare".