L'Italia Under 21 è una squadra di Serie A. E qualificarsi dovrebbe essere la normalità

L'Under 21 italiana ha undici giocatori che giocano in Serie A. Non è mai successo nemmeno nei - bellissimi - tempi di Cesare Maldini. Palmisani gioca al Frosinone, Ahanor nell'Atalanta, Comuzzo nel Torino, Chiarodia nel Borussia Moenchengladbach, Bartesaghi nel Milan. Andando avanti: Ndour nella Fiorentina, Faticanti nell'Avellino - unico a giocare in B, ma di solito c'è Lipani del Sassuolo - oppure Pisilli nella Roma. Davanti Liberali nel Como, Cisse del Milan, Koleosho nel Paris FC.

Tutti in A

Difficilmente, nel passato nemmeno tanto recente, c'erano tanti giocatori in Serie A. Nemmeno quando gli italiani andavano per la maggiore - larga maggioranza, anzichenò - in molti giocavano in Serie B. Probabilmente è la squadra con più talento degli ultimi vent'anni, seppur ci sia una mancanza di talenti. Legittima e denunciata, probabilmente dovuta anche al fatto che non andiamo ai Mondiali da dodici anni.

Però l'ultima Olimpiade a cui l'Italia ha partecipato è del 2008, a Pechino. Anche quando vincevamo Europei su Europei, l'Under 21 aveva più di un problema a qualificarsi. In Albania e Serbia, probabilmente, ci sarà la possibilità per ritornare in una rassegna iridata dopo vent'anni. La realtà è che, rispetto a tanti anni fa, i nostri giovani giocano in una serie più sfidante.