Jacobo Ramon: "Venivo dalla terza divisione e nemmeno io mi aspettavo di fare così bene"
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:08Serie A
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09.10.2026 21:08Serie A
Il difensore del Como ha ripercorso la passata stagione, per poi raccontare dall'interno le ambizioni di Fabregas e del progetto lariano.
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"Voglio essere il migliore. Per riuscirci, devo continuare a migliorare e a lavorare tanto. È quello che ho fatto fin dal mio arrivo qui". Jacobo Ramon, difensore del Como, è stato protagonista della campagna Future Stars di EA SPORTS FC 27, raccontando la sua crescita in biancoblù e la fiducia che mister Cesc Fabregas ha riposto in lui e nei compagni.
Le parole di Jacobo Ramon sulla sua crescita personale
"Venivo dalla terza divisione spagnola e nemmeno io mi aspettavo di fare così bene la scorsa stagione. Il mister aveva tanta ambizione e tanta fiducia in noi. Grazie a lui siamo la squadra che siamo oggi e vogliamo diventare ancora più forti".
Il minutaggio di Jacobo Ramon nel 2026-27
Anche in questa stagione l'ex Real Madrid è ripartito alla grande, collezionando già 6 presenze con un gol segnato e 540 minuti complessivi giocati.
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