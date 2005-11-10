Juve, Spalletti: "In Europa League per arrivare in fondo. Inter e Napoli? Si esagera..."

"Mi manca quello e anche altre cose perciò sono diverse le cose che voglio andare a prendermi”. In conferenza stampa, alla viglia della partita di Europa League con il Celta Vigo, Luciano Spalletti ha parlato dell’obiettivo che la Juventus si può porre di vincere la seconda competizione UEFA: “Dobbiamo andare a prenderci cose nuove. Io proverò a far di tutto per andare più avanti possibile.

Noi dobbiamo giocare per vincere le partite e andare in fondo in questa competizione, però naturalmente non dobbiamo fare confusione ma dobbiamo essere bravi a gestire le fatiche e le conseguenze di questi risultati".

Spalletti si è anche soffermato sul doppio ko di Inter e Napoli in Champions League: “Quello che è successo ieri sera è una cosa che può accadere e fa parte dell'analisi di cui abbiamo parlato prima. A me sembra un po' esagerato quello che si scrive dietro al risultato di una singola partita. Io sono convinto che squadre come Inter e Napoli troveranno delle contromisure per andarsi a qualificare".