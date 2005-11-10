Lazio, lavoro differenziato per Marusic e Cancellieri. Ma c'è ottimismo per il rientro
Daniele Najjar
La Lazio ha ripreso gli allenamenti in questa lunga sosta per le nazionali dopo un paio di giorni concessi dal tecnico Gennaro Gattuso. I biancocelesti a Formello hanno lavorato questo pomeriggio, con l'allenatore che ora attende il rientro via via di tutti i giocatori sparsi in giro per il mondo.
Lazio, le ultime dall'allenamento
Come riporta Lalaziosiamonoi.it fra le fila della squadra di Gattuso hanno effettuato lavoro differenziato sia Marusic che Cancellieri, che però restano i due più vicini al ritorno in campo. Giorno per giorno verranno valutate le condizione dei due, sui quali filtra però ottimismo in vista della gara di domenica prossima contro il Monza di Juric.
Marusic infatti sta finendo di smaltire la lesione muscolare evidenziata nella sua prima gara contro il Bologna, mentre Cancellieri ha a che fare con la ferita al ginocchio rimediata dopo la sfida al Venezia. invece ha riportato una ferita al ginocchio nei giorni di vacanza post-Venezia. Per quanto riguarda il tridente d'attacco dunque Isaksen parte favorito, visto che ha accumulato ritmo gara in nazionale.