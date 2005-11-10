Malagò: "L'U21 conferma che stiamo costruendo con convinzione il futuro dell'Italia"

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha parlato al sito ufficiale della Federazione, complimentandosi con l'Italia Under 21, che ha battuto 6-2 la Polonia: "La qualificazione all’Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la FIGC e per il calcio italiano".

Le congratulazioni

Malagò si è poi espresso positivamente su chi ha fatto parte di questa spedizione degli Azzurrini: "Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”.