Malagò: "L'U21 conferma che stiamo costruendo con convinzione il futuro dell'Italia"
Alessio Del Lungo
Giovanni Malagò, presidente della FIGC, ha parlato al sito ufficiale della Federazione, complimentandosi con l'Italia Under 21, che ha battuto 6-2 la Polonia: "La qualificazione all’Europeo e il primo posto nel girone, conquistati con un risultato così netto, sono un motivo di grande soddisfazione per tutta la FIGC e per il calcio italiano".
Le congratulazioni
Malagò si è poi espresso positivamente su chi ha fatto parte di questa spedizione degli Azzurrini: "Complimenti a Silvio Baldini, al suo staff e a tutti i ragazzi per il lavoro svolto e per aver dimostrato, partita dopo partita, qualità, carattere e senso di appartenenza. L’Under 21 è un patrimonio fondamentale del nostro movimento e risultati come questo confermano che stiamo costruendo con convinzione il futuro della Nazionale”.