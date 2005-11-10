Mancini chiama Inacio per la Turchia. Top 100 giovani italiani, si entra nel vivo: le top news delle 13

L'Italia questa sera sfida la Turchia, ultima delle 4 sfide di Nations League programmate per questa lunghissima sosta. Come accaduto nelle precedenti sfide, il ct lascia fuori 9 giocatori, fra cui anche Ahanor che si era aggregato all'Under 21 nei giorni scorsi e Moise Kean, infortunatosi dopo la Francia.

I convocati per Italia-Turchia

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario

Difensori: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini

Centrocampisti: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella

Attaccanti: Pio Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, Sebastiano Esposito, Vergara

I giocatori esclusi dalla convocazione

Massimo Pessina, Honest Ahanor, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Samuele Ricci, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma

Restando in tema azzurro, l'ex CT Luciano Spalletti, oggi allenatore della Juventus, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, parla così del suo percorso sulla panchina dell'Italia: "Se mi chiede se mi sento di aver realizzato totalmente l’idea di Nazionale che avevo in testa vi dico subito che il mio resta il bilancio di un’esperienza incompleta". Concludendo il discorso: "Mi dispiace aver lasciato qualcosa in sospeso. Ma resto sempre della stessa idea: alla Nazionale si vuole bene comunque.

Passiamo al Milan, dove non arrivano buone notizie dall’Ecuador per Pervis Estupinan. Il terzino sinistro, che ieri non aveva lavorato con il gruppo, è stato costretto a saltare anche l’amichevole odierna contro Panama a causa di un problema al ginocchio. Il commissario tecnico Marcelo Gallardo ha comunicato in conferenza stampa che l’esterno ex Brighton ha rimediato una distorsione. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulla gravità dell’infortunio e saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero. Di certo, però, Estupinan ha concluso in anticipo i propri impegni con la Nazionale e farà rientro al Milan, dove lo staff rossonero monitorerà attentamente le sue condizioni.

Arrivano aggiornamenti anche sulle le condizioni di Mathias Olivera. Il laterale del Napoli si è infortunato in Nazionale nel corso dell'allenamento di venerdì scorso e ha fatto ritorno alla base. Dopo gli esami del caso, il club partenopeo ha diffuso la nota stampa per fare il punto della situazione: "Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo".

Chiudiamo con lo speciale che TMW ha proposto ai suoi lettori questa mattina, quello relativo ai migliori 100 talenti italiani. Siamo alle battute finali, queste le prime 10 posizioni rivelate della top 20:

11. Alessandro Romano (Cagliari, in prestito dalla Roma) - 2006

12. Luca Reggiani (Borussia Dortmund) - 2008

13. Federico Croci (Fiorentina Primavera) - 2010

14. Christian Comotto (Milan) - 2008

15. Alessandro Longoni (PSG) - 2008

16. Guido Della Rovere (Bayern Monaco II) - 2007

17. Mattia Liberali (Como) - 2007

18. Edoardo Biondini (Empoli) - 2009

19. Emanuele Lulli (Roma) - 2007

20. Pietro Comuzzo (Torino, in prestito dalla Fiorentina) - 2005