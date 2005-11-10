Messi saluta l'Argentina, non il calcio: con l'Inter Miami ha un contratto fino al 2028

Lionel Messi lascerà nella notte italiana tra oggi e domani l'Argentina e lo farà per sempre, almeno nel ruolo di calciatore. Un evento che sicuramente toccherà milioni e milioni di appassionati, ma che non coinciderà con il ritiro da parte della Pulche, che continuerà a fare magie in MLS con l'Inter Miami, club nel quale gioca ormai dal 2023.

Il contratto con gli statunitensi

Messi ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2028 che gli garantisce lo stesso stipendio base che percepiva al momento del suo trasferimento in America, ovvero circa 10,66 milioni di euro a stagione. A questi ci sono da aggiungere i vari bonus, che facevano lievitare il compenso a 18,21 milioni di euro. A fare chiarezza però ci ha pensato il proprietario Jorge Masi, che a Bloomberg ha recentemente spiegato: "Pago Messi, che vale ogni singolo centesimo, una cifra fra i 62,2 e gli 71,08 milioni di euro all’anno. In tutto".

Cosa significa "in tutto"

Nel salario di Messi però va considerata anche la percentuale del club della Florida che si è garantito lui stesso al momento del suo accordo. Ovviamente più cresce il valore dell'Inter Miami e più questa cifra è destinata ad aumentare, con la quota societaria che si attiverà al momento in cui l'otto volte Pallone d'Oro deciderà di ritirarsi. Infine ci sono ovviamente intese per sponsorizzazioni personali come quelle con Fanatics e Apple da sommare alle altre già presenti.