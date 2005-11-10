Milan, Bartesaghi: "Abbiamo fiducia, ora alziamo l'asticella. Hutchinson ci darà una grande mano"

Il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato a margine del premio Gentleman a Milano della ripresa del campionato: "La fiducia è tanta anche perché è un fattore importante secondo me all'interno di una squadra, adesso domani ci ritroviamo dopo questa lunga sosta e cerchiamo di fare le cose al meglio per prepararci per tutte le partite che ci aspettano".

Il campionato è partito naturalmente da poco, le big sono tutte lì, ma tutti accreditano l'Inter ancora una volta come favorita. Voi vi sentite così lontani dall'Inter come potenzialità?

"No, no, noi ovviamente abbiamo la fiducia, ci lavoriamo bene tutti i giorni e cerchiamo sempre di pensare a noi stessi e non alle altre squadre".

Potete giocare anche a 4 in difesa. Per te può essere un vantaggio?

"Sì, mi trovo bene a fare anche entrambi i ruoli, sia quinto di sinistra che terzino, però credo sia una sorta di ruolo in cui mi trovo meglio. Dobbiamo cercare di alzare ancora un po' l'asticella perché credo che a volte abbiamo un po' di difficoltà, però credo che siamo all'inizio di un percorso normale e dobbiamo continuare a lavorare e stare concentrati".

Dal punto di vista personale si parla tanto di giovani, anche in chiave nazionale. È il vostro momento?

"Il nostro momento è quasi sempre, perché quando scendiamo in campo è sempre il nostro momento e quindi dobbiamo sempre farci trovare pronti. Tutto questo, c'è anche la dimostrazione della nazionale dell'Under 21, che stiamo facendo un ottimo percorso e abbiamo raggiunto la qualificazione agli Europei".

Ti piace Amorim? Cosa state sperimentando di lui in particolare?

"È un bell'allenatore, mi dà fiducia. Credo sia un grande allenatore. Proviamo sempre cose nuove".

Quanto è importante ritrovare, dopo gli impegni con la Nations League, questo Gonzalo Ramos che si è scatenato?

"Ho visto e gli faccio i complimenti, ma anche a tutti gli altri compagni che hanno disputato le partite. Credo che adesso dobbiamo ritrovare noi stessi a Milanello e cercare di preparare meglio le partite".

Dei nuovi chi ti ha impressionato di più?

"Mario Gila, credo sia un grandissimo giocatore, anche d'utile, è molto importante per la nostra squadra. E poi devo dire anche Hutchinson, che è un giocatore molto agile nello stretto e credo ci possa dare molta mano in questa stagione".