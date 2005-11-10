Milan, Pavlovic dopo il rinnovo: "Sono un uno dei più grandi club al mondo. Crescerò ancora"

Dopo l'ufficialità del suo rinnovo fino al 30 giugno 2031 con il Milan, Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato una breve dichiarazione: "II Milan è uno dei più grandi club al mondo. Voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui come persona e calciatore e voglio crescere ancora. Sono innamorato dei nostri tifosi: riconoscono quando dai il 100".

Il comunicato del Milan

"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale".