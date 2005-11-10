Milan, Pavlovic dopo il rinnovo: "Sono un uno dei più grandi club al mondo. Crescerò ancora"
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Lorenzo Di Benedetto
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14.10.2026 15:38Serie A
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Dopo l'ufficialità del suo rinnovo fino al 30 giugno 2031 con il Milan, Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha rilasciato una breve dichiarazione: "II Milan è uno dei più grandi club al mondo. Voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui come persona e calciatore e voglio crescere ancora. Sono innamorato dei nostri tifosi: riconoscono quando dai il 100".
Il comunicato del Milan
"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale".
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