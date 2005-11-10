Il Milan ritrova anche Estupinan: oggi tutti presenti nell'allenamento svolto a Milanello

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Il Milan ritrova anche Estupinan: oggi tutti presenti nell'allenamento svolto a MilanelloTMW
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Niccolò Righi
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Oggi alle 13:38Serie A
autore Niccolò Righi
09.10.2026 13:38Serie A
I rossoneri continuano a preparare la trasferta al Mapei contro il Sassuolo di domenica. Oggi tutti a disposizione di Amorim a parte Saelemaekers.
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Il Milan continua a lavorare in vista del ritorno in campionato previsto per domenica pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo a partire dalle ore 18:00. Questa mattina il tecnico Ruben Amorim ha chiamato a raccolta la squadra per il consueto allenamento svolto a Milanello.
Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, a parte l'infortunato Alexis Saelemaekers - alle prese con il trauma distorsivo alla caviglia destra subito nel settembre del 2025 e che necessiterà di un nuovo lungo stop -, tutto il resto della squadra era perfettamente a disposizione dell'allenatore portoghese. Presente anche Pervis Estupinan, ultimo tra i calciatori rientrati dalla sosta della Nazionale dopo i suoi impegni con l'Ecuador.
Fonte: dall'inviato, Antonio Vitiello
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