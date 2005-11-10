Napoli, novità per Allegri: quando può rientrare Alisson Santos, fermo da un mese

C'è un'aria pesante al Napoli, con particolare attenzione al tema infortunati per Max Allegri. Dalle nazionali sono rientrati ko Olivera e Vergara, ma non arrivano buone notizie nemmeno per Alisson Santos rimasto invece al centro sportivo di Castel Volturno. L'attaccante brasiliano è fermo dallo scorso 9 settembre per una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro e per questo non può ancora tornare a disposizione. Il ritorno era stimato inizialmente per la prima settimana di novembre, ma stando a quanto riferito da Il Mattino si pensa già possa rimettere piede in campo verso la fine del mese di ottobre.

Gli altri out

Ai box anche Mathias Olivera, rientrato anticipatamente dal ritiro dell'Uruguay dopo aver riportato in allenamento una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Resta invece da monitorare Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese ha superato dal punto di vista clinico i problemi accusati dopo la partita di Firenze, ma lo staff del Napoli valuterà con attenzione le sue condizioni prima di stabilire quando potrà tornare in campo. Indisponibile anche Favasuli.

L'ultimo stop per Vergara

Come diffuso dal Napoli, Vergara si è sottoposto ieri agli esami strumentali dopo lo stop contratto con l'Italia nell'ultimo match contro la Turchia, presso il Pineta Grande Hospital: in evidenza una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, tuttavia per natura specifica dello stop si parlerebbe di almeno 3-4 settimane, tra cui almeno 15 giorni di fermo e le restanti di recupero della forma.