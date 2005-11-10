Nico Gonzalez-Juve verso il rinnovo, il Bologna accoglie Darmian: le top news delle 13

Dopo aver avuto un ruolo importante nella nascita di Skydance, la piattaforma nata dall'acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, Gerry Cardinale è pronto a tornare a concentrarsi sul Milan. Il numero uno di RedBird è infatti atteso domenica al Mapei Stadium, dove i rossoneri affronteranno il Sassuolo. La presenza di Cardinale sugli spalti è anche legata a una particolare statistica stagionale. Il Milan è infatti ancora imbattuto nelle partite in cui il proprietario di RedBird era presente allo stadio. L'unica gara in cui Cardinale non era in tribuna è coincisa con l'unica sconfitta stagionale dei rossoneri, arrivata contro il Benfica in Europa League.

Juventus-Nico Gonzalez, avanti insieme

Il ritorno di Nico Gonzalez alla Juventus ha assunto rapidamente contorni diversi rispetto a quelli che sembravano delinearsi al termine della scorsa stagione. Dopo l’esperienza in prestito all’Atletico Madrid, l’attaccante argentino è rientrato a Torino con una nuova mentalità e con la voglia di riconquistare un ruolo importante in bianconero. A spingere in questa direzione è stato soprattutto Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha creduto fin da subito nelle qualità dell’argentino, tanto da fare di tutto per convincerlo a rimanere alla Juventus anche durante il Mondiale. Tra i due è nato immediatamente un rapporto positivo, basato sulla fiducia, e Gonzalez ha iniziato a dare risposte concrete già nelle prime partite. Una delle conferme più importanti è arrivata contro il Parma, quando l’argentino ha trovato la rete che ha sbloccato la gara.

Fumata bianca per Darmian: ora la firma sul contratto

La prova è andata bene e adesso tutti sono convinti: il Bologna piazza il colpo Matteo Darmian. È ormai in arrivo la fumata bianca per il difensore ex Inter, attualmente svincolato, pronto a diventare un nuovo giocatore rossoblù. L'accordo è stato raggiunto dopo alcuni giorni in prova del classe '91 e nella giornata di oggi è prevista la firma sul contratto che legherà Darmian al club emiliano per un anno. Un innesto di grande esperienza per la rosa del Bologna.