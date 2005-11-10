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Nico Gonzalez dopo il rinnovo: "È un orgoglio continuare in un'istituzione come la Juventus"

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 18:36Serie A
09.10.2026 18:36Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia". Nico Gonzalez ha affidato ai propri account social il messaggio per commentare il rinnovo con la Juventus fino al 2030 firmato questo pomeriggio. Un bell'attestato di fiducia da parte del club bianconero e di Luciano Spalletti, che in estate lo ha voluto fortemente all'interno del progetto bloccandone la cessione all'Atletico Madrid.

Nico: "Orgoglioso di continuare alla Juve"

"Da quando sono arrivato - continua l'argentino - , mi sono sentito molto a mio agio sia nel club che in città, e sono molto entusiasta di tutto ciò che abbiamo in vista. La Juventus è un'istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme".

i suoi numeri in bianconero

Arrivato alla Juventus dalla Fiorentina nel 2024, Nico Gonzalez ha vissuto una prima stagione con più luci che ombre e conclusa con 5 gol in 38 presenze. La scorsa stagione l'ha trascorsa in prestito all'Atletico Madrid ma in estate, una volta tornato in bianconer, Spaleltti lo ha subito rimesso al centro del progetto. L'arginrino finora ha giocato cinque partite in tutte le competizioni impreziosite da due reti.

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