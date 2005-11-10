Nico Gonzalez si è ripreso tutto. Da esubero della Juventus a perno, con tanto di rinnovo

Adesso è anche ufficiale, la Juventus stringe a sé Nico Gonzalez dopo che nella scorsa stagione faceva i conti per capire se sarebbe scattato o meno il riscatto obbligatorio automatico da parte dell'Atletico Madrid. E invece non soltanto l'argentino è tornato a Torino, ma in questa prima parte di stagione ha indossato più di una volta i panni del protagonista.

Un nuovo contratto da altri 4 anni

Non a caso, la Vecchia Signora non ha indugiato e ha premiato il carattere e la voglia di imporsi nuovamente di Gonzalez con un nuovo contratto fino al 2030. La notizia è ufficiale dal pomeriggio di oggi ed è il termine di un percorso che ha visto l'argentino riprendersi tutto, dopo un addio forse frettoloso la scorsa estate, al termine della prima, e negativa, stagione nella Torino bianconera.

C'è stata (anche) la mano di Spalletti

Luciano Spalletti d'altronde non era in panchina quando la Juventus decideva di fare a meno delle prestazioni di Gonzalez. Era però a Torino in estate, quando i bianconeri hanno chiuso più di una porta sul mercato, grazie anche ai suoi suggerimenti. Fino al comunicato di oggi pomeriggio che sancisce la firma sul nuovo contratto fino al 2030, tutt'altro che banale considerando che nella data dell'ipotetico termine Gonzalez avrebbe 32 anni.