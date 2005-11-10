Osmajic non si ferma più: gol del montenegrino e Genoa avanti 1-0 sulla Fiorentina
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Andrea Piras
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10.10.2026 15:10Serie A
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Si sblocca il punteggio al “Ferraris”. Il Genoa si porta in vantaggio sulla Fiorentina con il solito Milutin Osmajic. Azione che nasce da una conclusione dalla distanza di El Shaarawy respinta da De Gea. Il pallone arriva a Ellertsson che serve il montenegrino abile a mettere alle spalle dell’estremo difensore viola.
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