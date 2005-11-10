Osmajic-Messias, uno-due Genoa: rossoblù avanti sulla Fiorentina al "Ferraris" al 45'
Andrea Piras
Squadre al riposo al "Ferraris". Il Genoa chiude la prima frazione di gara avanti 2-0 sulla Fiorentina. Parte forte la squadra di casa trascinata da El Shaarawy, abile ad accentrarsi e a calciare dalla distanza. De Gea respinge il pallone dalle parti di Ellertsson che sbuccia il tiro ma trova tutto solo Osmajic, bravo a depositare in rete. Il raddoppio arriva pochi istanti più tardi un diagonale di El Shaarawy terminato sul fondo di poco: questa volta Osmajic si trasforma in assistman e serve a Messias un pallone che deve solo depositare in rete.
Reazione viola
La reazione viola arriva ma la rete di Gnonto viene annullata dal direttore di gara per una posizione irregolare di Beto. Sul ribaltamento di fronte, El Shaarawy si incarica della battuta di un calcio di punizione ma De Gea in tuffo respinge. La squadra di Vanoli prende coraggio e va vicino al gol prima con Gnomo e poi con Mastantuono ma in quest’ultima occasione Bijlow salva con la mano.