Palladino sugli attaccanti del Bologna: "Emen tecnico, Dovbyk da ultimi metri, Piccoli in profondità"

Mister Raffaele Palladino sta conoscendo progressivamente il suo Bologna. Intervenuto in conferenza stampa in vista della trasferta di Lecce, per quella che sarà la sua seconda partita sulla panchina dei rossoblù, il tecnico campano ha risposto anche a una domanda sui tre centravanti presenti in rosa: Jay Enem, Artem Dovbyk e Roberto Piccoli. Di seguito le sue parole in merito.

Il giudizio di mister Palladino sugli attaccanti del Bologna

"Abbiamo 3 attaccanti diversi tra di loro. Enem è un ottimo attaccante con qualità tecniche e fisiche. Dovbyk negli ultimi metri si fa trovare bene e sempre orientato con il corpo. Piccoli invece è un giocatore che ha bisogno di profondità. Useremo tutti in base alla tipologia di partita. Non ci sono 11 titolari, ma chi mi convince in allenamento scende in campo. La competitività può solo che far bene al gruppo".

Il rendimento stagionale di Emen, Dovbyk e Piccoli. Almeno finora

Jay Enem, volto nuovo classe 2003 del Bologna, ha finora giocato appena 8 minuti senza segnare. Discorso diverso invece per Artem Dovbyk e Roberto Piccoli: i due, anch'essi nuovi acquisti, hanno collezionato rispettivamente tre presenze e un gol e cinque presenze e un gol.

Rileggi qui tutte le parole di Palladino in conferenza