Palladino e la cura del Bologna che parte dalla testa: "Ho avuto dialoghi personali con tutti"

Lavorare sull'aspetto mentale prima ancora di quello tecnico: Raffaele Palladino riparte da qui per provare a tirare fuori il Bologna dalla crisi. Dopo i due pareggi e le tre sconfitte nelle prime cinque giornate - con conseguente esonero dell'ex allenatore Domenico Tedesco - il tecnico campano ha sottolineato come abbia utilizzato la sosta per avere un dialogo con ogni calciatore con l'obiettivo di far ritrovare loro la fiducia persa.

Queste le parole di Palladino in conferenza stampa a due gironi dalla trasferta contro il Lecce: "È compito mio far ritrovare la fiducia con dialoghi personali. Più sono con i calciatori e li conosco e più riesco a capirli, comprendere chi ha bisogno di conforto o di consigli. Iniettare fiducia e coraggio è un processo che dipende da me. In queste tre settimane il gruppo mi ha dimostrato di voler venire fuori da questa situazione e la squadra ha già la mentalità giusta".

Ha parlato con Skorupski?

"Assolutamente sì, anche con Pessina appena è tornato dalla Nazionale e tutti gli altri calciatori. Più parlo con loro e più ricevo indicazioni. Tutti si devono sentire importanti e giudicati da me perché alla fine sono io che faccio le scelte".

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