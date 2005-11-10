L'anno scorso la partenza, quest'anno la ripartenza: la Fiorentina nel destino di De Rossi

La Fiorentina nel destino del Genoa e di Daniele De Rossi. La formazione rossoblù scenderà in campo questo pomeriggio al "Ferraris" per aprire questo sabato calcistico. La casella delle vittorie è ancora vuota con un inizio di campionato, quello di Vasquez e compagni, decisamente negativo. Un solo punto raccolto finora frutto del pareggio casalingo contro il Frosinone e poi solo sconfitte contro Napoli, Lazio, Como e Parma. E' chiaro che adesso la squadra è chiamata ad una svolta che per il momento non è ancora arrivata.

Con la Fiorentina la prima di De Rossi in rossoblù

Proprio davanti al proprio pubblico il tecnico rossoblù vuole ripartire cercando di dargli la propria gioia stagionale cercando di scrollarsi di dosso i brutti pensieri. Ironia della sorte l'avversario è proprio la Viola di Paolo Vanoli. L'anno scorso infatti fu l'avversario che accompagnò il debutto in panchina del mister romano. O meglio, in quell'occasione si accomodò in tribuna a causa di una vecchia squalifica, ma segnò comunque la prima da allenatore del Grifone.

L'anno scorso fu pareggio

In quell'occasione il match terminò 2-2 con il gol da terra di Lorenzo Colombo che si sbloccò in campionato. Questa volta il centravanti non ci sarà perché infortunato ma il Genoa cerca comunque punti per mettere fieno in cascina. Punti importanti per ripartire.