Pavlovic fresco di rinnovo fino al 2031 con il Milan: "Ne sono orgoglioso e felice"
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 18:48Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 18:48Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Insieme al suo allenatore Amorim, in sala stampa per presentare la partita di domani del Milan, atteso dal match di Europa League sul campo degli austriaci del Red Bull Salisburgo, ha parlato anche il difensore Strahinja Pavlovic, fresco di rinnovo ufficiale con il Diavolo in rossonero fino al 30 giugno del 2031.
Le sue parole sul rinnovo
Ha detto il difensore serbo, proprio a proposito del rinnovo: "Per prima cosa posso dire che sono davvero orgoglioso e felice del rinnovo e che voglio dire un grande grazie all'allenatore (Amorim accanto a lui ride, ndr) ma anche alla dirigenza. Sono felice di essere qui e spero che le cose in futuro andranno meglio".
Altre notizie Serie A
Oggi
19:45 Serie A
L'unico indizio di formazione dato da Amorim per Salisburgo-Milan: "Titolare Pavlovic"
19:38 Serie A
Juve, Spalletti: "In Europa League per arrivare in fondo. Inter e Napoli? Si esagera..."
19:37 Serie A
Il Como parte forte, ma viene ripreso dal Feyenoord: 1-1 al 45'. Diao segna e si ferma
19:22 Serie A
David Luiz: "Che tristezza l'addio di Sarri al Chelsea, ma capisco: la Juve per un italiano..."
19:18 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Spalletti: "Dobbiamo pretendere di essere una squadra di livello"