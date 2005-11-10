Pavlovic fresco di rinnovo fino al 2031 con il Milan: "Ne sono orgoglioso e felice"

Insieme al suo allenatore Amorim, in sala stampa per presentare la partita di domani del Milan, atteso dal match di Europa League sul campo degli austriaci del Red Bull Salisburgo, ha parlato anche il difensore Strahinja Pavlovic, fresco di rinnovo ufficiale con il Diavolo in rossonero fino al 30 giugno del 2031.

Le sue parole sul rinnovo

Ha detto il difensore serbo, proprio a proposito del rinnovo: "Per prima cosa posso dire che sono davvero orgoglioso e felice del rinnovo e che voglio dire un grande grazie all'allenatore (Amorim accanto a lui ride, ndr) ma anche alla dirigenza. Sono felice di essere qui e spero che le cose in futuro andranno meglio".