Pecci: "Fagioli come Calafiori. La Fiorentina lo ha accettato, può giocare con Oulai"

Eraldo Pecci ha ricoperto in passato il ruolo di regista della Fiorentina, lo stesso che oggi è assegnato a Nicolò Fagioli. L'ex centrocampista ne ha parlato così al Corriere Fiorentino: "Lo squadra lo ha accettato, è fondamentale per chi ha quei compiti. Non si nasconde, chiede palla… Direi che ci possiamo fidare di uno come lui, gode della fiducia dei suoi compagni e questo vale tanto".

Oulai non è ancora un top come si voleva far credere

Pecci sa che a questo punto della carriera Fagioli non è più una promessa e paragona la sua traiettoria a quella di Calafiori, che è sbocciato un po' tardi rispetto a quanto si credeva. Più cauto invece il suo giudizio su Oulai, che ha dichiarato di avere Yaya Toure come punto di riferimento: "Gliela passiamo perché ha solo 20 anni… In ogni caso loro due possono giocare insieme, l'ivoriano ha uno spiccato senso geometrico".