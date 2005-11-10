Pecci: "Fagioli come Calafiori. La Fiorentina lo ha accettato, può giocare con Oulai"
Alessio Del Lungo
Eraldo Pecci ha ricoperto in passato il ruolo di regista della Fiorentina, lo stesso che oggi è assegnato a Nicolò Fagioli. L'ex centrocampista ne ha parlato così al Corriere Fiorentino: "Lo squadra lo ha accettato, è fondamentale per chi ha quei compiti. Non si nasconde, chiede palla… Direi che ci possiamo fidare di uno come lui, gode della fiducia dei suoi compagni e questo vale tanto".
Oulai non è ancora un top come si voleva far credere
Pecci sa che a questo punto della carriera Fagioli non è più una promessa e paragona la sua traiettoria a quella di Calafiori, che è sbocciato un po' tardi rispetto a quanto si credeva. Più cauto invece il suo giudizio su Oulai, che ha dichiarato di avere Yaya Toure come punto di riferimento: "Gliela passiamo perché ha solo 20 anni… In ogni caso loro due possono giocare insieme, l'ivoriano ha uno spiccato senso geometrico".